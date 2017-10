Explosion in illegaler Feuerwerksfabrik: 7 Tote in Indien

Die behelfsmäßige Fabrik im Bundesstaat Odisha wurde durch die Explosion am Mittwochabend vollständig zerstört. Die schwere Explosion sei durch in Brand geratene Chemikalien und Schießpulver ausgelöst worden. Dem Sprecher zufolge schweben mehrere der verletzten Fabrikarbeiter in Lebensgefahr.

Diwali-Fest wurde über die Jahre zum Feuerwerksspektakel

Zur Festivalsaison in Indien erreicht der Einsatz von Feuerwerkskörpern landesweit seinen Höhepunkt. Beim hinduistischen Lichterfest Diwali werden traditionell Lampen und Kerzen entzündet, um den Sieg des Guten über das Böse zu feiern. In den vergangenen Jahren entwickelte sich das Diwali-Fest jedoch zu einem gigantischen Feuerwerksspektakel. Indiens Feuerwerksindustrie verzeichnet jährlich Umsätze von umgerechnet bis zu 850 Millionen Euro und rangiert damit weltweit auf Platz zwei – noch mehr Raketen und Böller produziert nur China.

Verheerende Feinstaubwerte

Das Feuerwerk geht vor allem auf Kosten der Umwelt: Beim Lichterfest 2016 wurden in Neu-Delhi die verheerendsten Feinstaubwerte seit zwanzig Jahren gemessen. Deshalb schränkten die indischen Behörden den Verkauf der Raketen in diesem Jahr stark ein. Wegen der drohenden Luftverschmutzung hat Indiens Oberster Gerichtshof den Verkauf von Feuerwerkskörpern vorübergehend sogar gänzlich verboten.

Schwere Unfälle

Illegale Fabriken hindert das allerdings nicht an der Produktion von Böllern und Raketen. Zur Festivalsaison schießen jährlich Tausende jener Werkstätten aus dem Boden, in denen sich immer wieder schwere Unfälle ereignen. Erst im vergangenen Monat sind im Bundesstaat Jharkhand neun Menschen bei einem Brand in ihrer Werkstatt ums Leben gekommen.

(APA/ag.)