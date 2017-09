Explosion in Hollabrunner Einfamilienhaus durch Gasaustritt

Bei der Explosion erlitt eine 37 Jahre alte Frau schwere Verbrennungen - © APA (AFP)

Ein Gasaustritt hat am Mittwochvormittag laut Erich Rosenbaum vom Landeskriminalamt NÖ die Explosion in einem Einfamilienhaus in Aspersdorf, einer Ortschaft in der Stadt Hollabrunn, ausgelöst. Es sei von einem Leck in einer Leitung unter der Asphaltdecke im Einfahrtsbereich des Objektes auszugehen. Die Untersuchungen wurden am Donnerstag fortgesetzt.