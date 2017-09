Explosion in Haus in Wien-Favoriten – Zwei Leichtverletzte

In einem Wohnhaus in Wien-Favoriten kam es Donnerstagabend zu einer Explosion – mit glimpflichem Ausgang: Zwei Menschen wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Ursache war vorerst nicht bekannt. Sachverständige und Feuerwehr sind noch am Werk – auch um den evakuierten Bewohnern der umliegenden Wohnungen eine baldige Rückkehr zu ermöglichen.

Die Explosion in einer Wohnung im ersten Stock des Wohnhauses Ecke Laxenburgerstraße/Arthaberplatz sorgte für einiges Aufsehen: Drei Fensterscheiben wurden auf die Straße gesprengt – und dann waren Rettung, Feuerwehr und Polizei im Großeinsatz, zwei Straßenbahnlinien wurden zumindest streckenweise eingestellt, Busse umgeleitet. Die Berufsrettung versorgte die von der Feuerwehr evakuierten Bewohner in einem Katastrophenzug, zwei Menschen wurden mit Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. (APA)