Explosion zerstört Einfamilienhaus in Hollabrunn

Eine Explosion hat am Mittwochvormittag in Aspersdorf in der Gemeinde Hollabrunn ein Einfamilienhaus völlig zerstört. Nachbarn hätten einen “Riesenknall” wahrgenommen, berichtete Feuerwehrsprecher Franz Resperger. Trümmer des Objektes seien bis zu 80 Meter weit geflogen. Eine Frau wurde mit einem Notarzthubschrauber in eine Spezialklinik geflogen.