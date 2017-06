Explosion bei Löscharbeiten in OÖ verletzte drei Helfer

Unter den Verletzten befinden sich auch zwei Feuerwehrleute - © APA/Webpic

Eine Explosion bei Löscharbeiten an einem Silo einer Tischlerei in Gaspoltshofen im Bezirk Grieskirchen hat am Freitag gegen Mittag drei Helfer verletzt. Die Landespolizeidirektion Oberösterreich bestätigte auf APA-Anfrage entsprechende Medienberichte.