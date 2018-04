Experten zu S-Wahl: "Krachende Niederlage" für Linksparteien

Die Salzburger Landtagswahl hat eine "krachende Niederlage" für die Linksparteien gebracht, wie Politik-Berater Thomas Hofer im APA-Gespräch analysiert. Auch Meinungsforscher Peter Hajek sieht ein "ganz schlechtes Ergebnis" für das linke Parteienspektrum, SPÖ und Grüne würden derzeit - abseits vom roten Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser - regelrecht abgestraft von den Wählern.

Die SPÖ hat in Salzburg eine “historische Niederlage” zu verdauen. Die Roten hätten im Finale deutlich an Fahrt verloren, was Hajek (Public Opinion Strategies) auch darauf zurückführt, dass Spitzenkandidat Walter Steidl am schwächsten beurteilt worden sei. Auch die Grünen hätten deutlich mehr verloren, als gedacht. Man habe es nicht geschafft, die positive Stimmung zur Arbeit der Landesregierung zu nützen, auch sei die Kampagne an der Befindlichkeit der Grünen Kernwählerschaft vorbeigegangen, befand Hajek.