Experten wollen mehr Medienbildung an Schulen

Für einen stärkeren Schwerpunkt auf den Umgang mit vor allem “Neuen Medien” an den Schulen sprachen sich am Dienstagnachmittag Bildungsexperten im Rahmen eines von den Grünen veranstalteten Fachgesprächs zum Thema “Digitale Kompetenz” im Parlament aus. Um Freiräume für den Einzug der momentan so omnipräsenten Digitalisierung in den Klassen zu schaffen, müsse man auch Lehrpläne entrümpeln.