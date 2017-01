Experten warnen vor Lawinengefahr in Tirol

Verschärfung der Situation in Tirol - © APA (Gindl)

Der Lawinenwarndienst hat am Freitag vor einer Verschärfung der Situation in Tirol durch Neuschnee und Wind gewarnt. Die Gefahr wurde weiter als erheblich, also mit Stufe “3” der fünfteiligen Skala eingestuft. Im Tagesverlauf werde sie ansteigen. Die Tendenz gehe hinzu zu einer kritischen Lawinensituation, gebietsweise sei ein Anstieg auf Stufe “4”, also große Lawinengefahr, möglich.