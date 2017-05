Experten prÃ¼fen Verwicklung Nordkoreas in Cyber-Angriff

Computerexperten gehen Hinweisen nach, dass Nordkorea in den weltweiten WannaCry-Cyberangriff verwickelt sein könnte. Die Sicherheitsfirmen Symantec und Kaspersky Lab erklärten am Montag, Teile des Codes aus der neuen Schadsoftware seien auch in Programmen der Lazarus Group zu finden. Dahinter vermuten zahlreiche Fachleute Nordkorea.

Eine Stellungnahme der nordkoreanischen Vertretung bei den Vereinten Nationen in New York lag zunächst nicht vor. WannaCry treibt seit Freitag auf Windows-Computern sein Unwesen. Dabei werden die Daten des Benutzers verschlüsselt und dann ein Lösegeld zur Freigabe gefordert. (APA/ag.) Zurück zur STARTSEITE Leserreporter Bild an VOL.AT schicken