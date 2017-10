Experten: Lyriker Pablo Neruda starb nicht an Krebs

Der mit dem Nobelpreis für Literatur ausgezeichnete chilenische Dichter Pablo Neruda starb nicht an Krebs. Zu diesem Schluss ist am Freitag eine Gruppe aus 16 internationalen Experten gekommen, die im Auftrag der chilenischen Justiz tätig wurde. Neruda starb 1973 kurz nach dem rechtsgerichteten Militärputsch unter Führung von General Augusto Pinochet in Chile.

Neruda sei nicht, wie in seiner Sterbeurkunde angegeben, an Krebs gestorben, hieß es. "Was sicher ist und kategorisch zu 100 Prozent feststeht, ist, dass die Sterbeurkunde nicht die Realität über den Todesfall wiedergibt", erklärte der Arzt Aurelio Luna auf einer Pressekonferenz. Die chilenische Justiz hatte 2013 die Exhumierung des Leichnams angeordnet – auf Antrag der Kommunistischen Partei Chiles. So sollte Gerüchten über eine mögliche Ermordung Nerudas nachgegangen werden. Neruda war Kommunist. Der Chauffeur und Sekretär des Dichters, Manuel Araya, etwa hatte den Verdacht aufgestellt, Neruda sei von Pinochet-Schergen ermordet worden. Sechs Stunden vor seinem Tod sei ihm eine suspekte Spritze verabreicht worden, erklärte Araya. Das Verschwinden von Nerudas Krankenakt und die Absicht des kommunistischen Schriftstellers, nach Mexiko zu fliegen, um eine Exil-Regierung zu bilden, hatten den Verdacht verstärkt. 2013 hatten Experten aber eine Vergiftung ausgeschlossen. (APA/Ag.)