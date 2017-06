Experten hegen Sorgen über Entwicklung in Kriminalpolitik

Eine breit aufgestellte Gruppe von Experten aus dem Justizbereich ist besorgt über Entwicklungen in der österreichischen Kriminalpolitik. Nicht zuletzt deshalb hat sie “zehn Gebote guter Kriminalpolitik” erstellt, die am Montag bei einer Pressekonferenz in Wien präsentiert wurden. Unter anderem gab es ein Plädoyer gegen Anlassgesetze.

Christian Pilnacek, Leiter der Strafrechtssektion im Justizministerium, hat erst in der Vorwoche selbst konstatiert, dass mit dem Strafrechtsänderungsgesetz 2015 versprochen worden sei, der Anlassgesetzgebung einen Riegel vorzuschieben. Dieses Versprechen sei aber nicht gehalten worden, hatte Pilnacek laut "Standard" beim Forum Staatsanwälte gesagt. Dementsprechend richtet sich das erste Gebot laut dem Kriminologen Wolfgang Gratz gegen "Hüftschüsse": "1. Gute Kriminalpolitik ist rationale Kriminalpolitik", heißt es eingangs. Laut Friedrich Forsthuber, Präsident des Wiener Landesgerichts, ist damit gemeint, dass gute Kriminalpolitik sich nicht an tagespolitischen medialen Forderungen orientiert, sondern wissens- und faktenbasiert sowie vom Verständnis für soziale Zusammenhänge getragen ist. "Anlassgesetzgebung hat sehr oft einen Placeboeffekt zur kurzfristigen Ruhigstellung von Medien und Öffentlichkeit", erläuterte Forsthuber. Beispiel sei der "Schaffnerparagraf", nach dem Attacken auf Mitarbeiter öffentlicher Verkehrsmittel mit höheren Strafen geahndet werden sollen. Umgekehrt, kritisierte Forsthuber, würden dringend benötigte Reformen aus den selben Gründen nicht umgesetzt. Er nannte das Beispiel Maßnahmenvollzug, zu dem es ein von Experten erstelltes Papier gebe. Der Justizminister habe noch wenige Tage vor der Bluttat am Wiener Brunnenmarkt im Mai 2016 dem Papier zugestimmt, umgesetzt sei es aber noch immer nicht. Im Ministerium höre man: "'Man kann derzeit nicht damit an die Öffentlichkeit gehen.' Doch! Kann man! Muss man!", sagte Forsthuber. Strafrechtswissenschafter Alois Birklbauer plädierte dafür, dass der volle Zugang zur Rechtsprechung gewährt wird, besonders für Randgruppen. "Die Wahrung der Grundrechte" nannte der Linzer Experte als entscheidend für einen Rechtsstaat. Er warnte in Zusammenhang mit Gebot drei auch davor, Versäumnisse in der Migrationspolitik durch ein verschärftes Strafrecht kompensieren zu wollen: "Das kann nicht funktionieren", sagte er. Zum Beispiel hätten geduldete Fremde keinen Zugang zu Leistungen des Sozialsystems. "Dass die in die Drogenkriminalität abgleiten, ist aufgelegt", konstatierte Birklbauer. Ebenso appellieren die Experten, dass das Kriminalstrafrecht nur zur Steuerung von Normverletzungen mit gewichtigem gesellschaftlichen Störwert eingesetzt werde. Damit geht der weitere Ausbau der Diversion einher, die laut Forsthuber eine Erfolgsgeschichte ist. Dazu sollte die Ausdehnung der gemeinnützigen Leistungen als Sanktionsmittel angestrebt werden. "Gemeinnützige Leistungen sind als Primärmittel im Sanktionskatalog anzudenken", sagte der Richter. Jede Verbreiterung der zur Verfügung stehenden Mittel für Richter erhöhe die Treffsicherheit. Birklbauer, Forsthuber und Gratz wiesen wiederholt auf die Notwendigkeit hin, dass ein funktionierender Rechtsstaat Geld koste und daher entsprechend Ressourcen zur Verfügung gestellt werden müssten. Einerseits beklage man explodierende Dolmetschkosten, andererseits sei der Justiz die aus dem Kartellrecht gewonnene Summe – etwa 100 Millionen Euro – vom Finanzministerium weggenommen worden. (APA)