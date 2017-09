Experten entdecken radioaktive Partikel in Südkorea

Der Wasserstoffbombentest wird wohl noch weitreichende Folgen nach sich ziehen. - © AP

Die Kommission für nukleare Sicherheit in Südkorea hat geringe Spuren radioaktiven Materials gefunden, die vom jüngsten Atomtest in Nordkorea stammen könnten. Bei der Analyse von Boden-, Luft- und Meeresproben seien radioaktive Isotope des Edelgases Xenon nachgewiesen worden, teilte die Kommission am Freitag mit.