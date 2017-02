Experten der Vorarlberg Netz rüsten für die E-Mobilität

Wenn es um Elektromobilität geht, ist Vorarlberg führend. In keinem anderen Bundesland ist die Zahl der Neuzulassungen von Elektromobilen im Verhältnis zu allen neu zugelassenen Fahrzeugen höher.

Vielfache Gründe

Die Gründe liegen auf der Hand: Durch zahlreiche Begünstigungen wie den Entfall der motorbezogenen Versicherungssteuer, die Vorsteuerabzugsfähigkeit, den Entfall der Sachbezugsversteuerung, geringe Wartungskosten und immer größere Reichweite wird für immer mehr Privatpersonen und Unternehmen die Anschaffung eines Elektroautos zur wirtschaftlichen Alternative. Dazu kommen das starke Bewusstsein der Bevölkerung – nicht zuletzt durch das Projekt VLOTTE – und die in Vorarlberg bereits sehr gut ausgebaute Ladeinfrastruktur. Um das flächendeckende Ladenetz in Vorarlberg zu bedienen, werden jedoch die Stromnetze, und hier insbesondere die Niederspannungsnetze, vor große Herausforderungen gestellt.

Hohe Ladeleistungen

Ladeleistungen von bis zu elf Kilowatt (kW) – bei stark beschleunigtem Laden sogar bis zu 22 kW – betragen ein Vielfaches der derzeit gängigen Leistungsaufnahme von Hausanschlüssen. Diese liegen im Bereich von meist etwa zwei kW. Ob beim Kochen oder Waschen – unterschiedliche und meist kurze Einschaltzeiten waren bisher typisch für Haushaltslasten. Werden zukünftig jedoch vermehrt Anlagen mit leistungsfähigen Ladepunkten ausgerüstet, so stoßen die für den heutigen Bedarf ausgebauten Niederspannungsnetze schnell an ihre Grenzen.

Verstärkungen nötig

Die bis zu zehn Mal höhere Leistungsaufnahme für Haushalte mit Elektromobilität könnte großflächig Netzverstärkungsmaßnahmen notwendig machen, deren Kosten auf die Verursacher umgelegt werden müssen. Gemeinsam mit allen Stakeholdern muss daher nach Lösungen gesucht werden, die einerseits eine zweckmäßige Ladeinfrastruktur sicherstellen und andererseits die volkswirtschaftlichen Kosten minimieren. Die Experten von Vorarlberg Netz arbeiten deshalb unter anderem intensiv an intelligenten Maßnahmen für netzfreundliches Laden.

Zuverlässige Versorgung

Dipl.-HTL-Ing. Reinhard Nenning, Verantwortlicher für die Netzplanung bei Vorarlberg Netz: „Unser Ziel ist es, eine zweckdienliche und zuverlässige Versorgung der Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge zu gewährleisten, aber auch die Mehrkosten für die Stromnetze im Rahmen zu halten.“ Konkret wird an Lösungen gearbeitet, die eine zeitliche und leistungsmäßige Anpassung des Ladevorganges an die lokalen, gerade verfügbaren Leistungen im Stromnetz ermöglichen. Besonders beliebt: Laden zu Hause. Unklar ist noch, wo zukünftig in welchem Umfang geladen wird. Aus Komfortgründen lockt gerade für Hausbesitzer das „Heimladen“. Laden am Arbeitsplatz ist ebenfalls attraktiv. In beiden Fällen ermöglichen meist längere Stehzeiten ein Laden mit kleinerer Leistung zum Füllen der Batterie. Daheim ist das Netz aber eher schwach, am Arbeitsplatz oft stärker. Im Vergleich zu den privaten Ladepunkten werden die Ladestellen im öffentlichen Raum vermehrt als Schnellladesäulen ausgeführt. Hier geht der Trend in die Richtung von bis zu mehreren 100 kW Ladeleistung.

Fragen zum Netzanschluss

Für Haushalte und Unternehmen, die sich für die Anschaffung eines Elektromobils interessieren, ist es deshalb ratsam, die Mobilitätszentrale von illwerke vkw zu kontaktieren. Neben herstellerunabhängigen Informationen zu aktuellen Modellen werden dort auch alle Fragen in Zusammenhang mit der Ladeleistung und dem dafür benötigten Netzanschluss geklärt.

Daten & Fakten

Weitere Informationen finden sich auf: www.vlotte.at oder unter Tel. 05574 9000