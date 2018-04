Experte sieht Risiko für deutsche Autobranche wegen E-Autos

In der Autoindustrie droht offenbar wegen der Dominanz asiatischer Batteriekonzerne eine "Verschiebung der Machtbalancen" zum Nachteil deutscher Hersteller. Batteriezellen sind entscheidend bei der Fertigung der Batterien für E-Autos. "Auch bei anderen Komponenten hängen die Automobilhersteller von Zulieferern ab", sagte Branchenexperte Wolfgang Bernhart von der Unternehmensberatung Roland Berger.

“Es gibt ein Risiko der Abhängigkeit und der Verschiebung der Machtbalancen in der Automobilindustrie. Das ist kritisch zu sehen”, sagte Bernhart. Der Bedarf an Batteriezellen werde mit dem Hochlauf der Elektromobilität in den kommenden Jahren deutlich steigen. “Zeitgleich nehmen die Preise für die Rohstoffe stark zu.”