Experte Neumann: Ende des IS kann “uns mehr Terrorismus bescheren”

Kurz und Neumann hielten heute eine Pressekonferenz zu Radikalisierung. - © APA

Die Bedrohung durch Terrorismus “wird uns viele, viele Jahre beschäftigen”. Das sagte der Terrorexperte Peter Neumann am Freitag vor Journalisten in Wien. Auch ein Ende des Extremistenmiliz “Islamischer Staat” (IS) in Syrien und im Irak “kann uns mehr Terrorismus bescheren und nicht weniger”, denn das bedeute lediglich “das Ende des Territorialprojekts” bzw. der “Phase 1”, so Neumann.