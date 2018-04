Experte: Im Islam gibt es keine Regel für Kinderkopftücher

Soll der Staat jungen Mädchen das Tragen von Kopftüchern verbieten? Nun meldet sich Islamwissenschaftler Bülent Ucar zu Wort.

“Verbot nicht zielführend”

Dennoch hält der Direktor des größten islamtheologischen Instituts in Deutschland an der Universität Osnabrück ein Verbot für nicht “zielführend”, wie “focus.de” unter Berufung auf “welt.de” berichtet. Denn: “Letztlich verfestigt man Parallelgesellschaften, weil die Kinder in der Schule möglicherweise anders auftreten als privat in den Familien.”