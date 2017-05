Exhibitionist sorgt fÃ¼r Aufregung in Salzburger Sportzentrum

Bei einem Pressegespräch zeigte die Abgeordnete auch zwei Videos, auf denen der Exhibitionist nackt unter Wasser aufgenommen wurde. Außerdem legte sie den Brief von Eltern vor, in dem diese von Beschwerden ihrer Kinder berichten. Der Mann sei während des Trainings immer wieder unbekleidet geschwommen und habe sich nach dem Schwimmen auch nackt außerhalb des Beckens bewegt. Schon vor Jahren hätten sich ihre Söhne bei den Trainern und beim Verbandspräsidenten beschwert, die dies an den Bademeister weitergeleitet hätten. Geändert habe sich dadurch aber nichts, so die Eltern.

“Für mich ist die Vorstellung unerträglich, dass Kinder und Jugendliche während des Trainings sexuell belästigt werden. Und seit Jahren wird das toleriert und geduldet und nichts dagegen unternommen”, sagte Solarz. “Wenn Kinder einer Gefahr eines sexuellen Missbrauchs ausgesetzt sind, muss die Gesellschaft sofort handeln.” Sie hat heute daher Anzeige gegen Unbekannt erstattet, und zwar wegen des Verdachts der sittlichen Gefährdung von Personen unter 16 Jahren und einer öffentlichen geschlechtlichen Handlung sowie wegen Anstandsverletzung. Außerdem zeigte sie den Direktor des Sportzentrums sowie den Verbandspräsidenten und den Cheftrainer wegen des Verdachts der Beihilfe an. Und schließlich kündigte Solarz eine umfangreiche parlamentarische Anfrage an Sportlandesrätin Martina Berthold (Grüne) an.

Für die Abgeordnete ist der Direktor “nicht länger tragbar”. Nach den Elternbeschwerden hätte er zumindest sofort ein Hausverbot für den Mann aussprechen müssen. Sollte er von den Vorfällen gewusst und nichts dagegen unternommen haben, sei dies ein Grund für eine fristlose Entlassung. Habe er davon nichts gewusst, so sei dies eine Führungsschwäche. “Berthold sollte zumindest die Suspendierung aussprechen und die Entlassung prüfen”, forderte Solarz. Der Leiter des Sportzentrums war am Freitag für die APA vorerst nicht erreichbar.

