Ex-Weltfußballer Weah in Präsidenten-Stichwahl in Liberia

Die Stichwahl werde am 7. November stattfinden, erklärte die Wahlkommission am Donnerstag. Weah (51) tritt für die oppositionelle Koalition für Demokratischen Wechsel (CDC) an, Boakai (72) geht für die regierende Partei für Einheit (UP) ins Rennen.

Bei der ersten Wahlrunde vom 10. Oktober waren 2,2 Millionen Liberianer an die Urnen gerufen. Die scheidende Präsidentin Ellen Johnson-Sirleaf, einst die erste frei gewählte Präsidentin Afrikas, trat nach zwei Amtszeiten nicht mehr an. Die 78-Jährige war 2011 für ihre Arbeit zur Befriedung des nach 14 Jahren Bürgerkrieg zerrütteten Landes mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet worden.

Liberia mit rund 4,6 Millionen Einwohnern ist von der Fläche her etwas größer als Österreich. Nach einem umfassenden Index der Vereinten Nationen gehört Liberia zu den 15 ärmsten Ländern der Welt. Die Lebenserwartung liegt laut Weltbank bei 62 Jahren, in Deutschland sind es 81 Jahre.

(APA/dpa)