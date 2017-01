Ex-SW-Bregenz-Präsident Hans Grill verstorben

Unter Hans Grill (Jahrgang 1930) erlebte der SC Schwarz-Weiß Bregenz seine erfolgreichste Zeit. In der Saison 1999/2000 spielten die Bregenzer erstmals in der Bundesliga, wo sie unter Grill bis in die Saison 2004/2005 blieben. Am Ende der Saison stiegen SW Bregenz in die Erste Liga ab, erhielt aber keine Lizenz. Hans Grill musste den Verein, den er auch durch Finanzspritzen aus seinem Privatvermögen am Leben erhalten hatte, in ein Konkursverfahren führen, in dessen Folge der SC Schwarz-Weiß Bregenz aufgelöst wurde.

Der gebürtige Steirer Hans Grill verstarb nach langer Krankheit und hinterlässt seine Frau, drei Kinder, sowie drei Enkel und Urenkel.

