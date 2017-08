Ex-SPÖ-Berater Silberstein wird in Hausarrest entlassen

Silberstein war am Montag in Israel festgenommen worden. Ihm und dem Geschäftsmann Beny Steinmetz wird vorgeworfen, neun Millionen Euro für Schmiergeld bereitgehalten zu haben, um eine Lizenz zum Schürfen von Eisen in Guinea zu erhalten. Ebenso besteht vor allem gegen Steinmetz der Verdacht, Millionen Dollar Schmiergeld für den Präsidenten von Guinea bereitgehalten zu haben.

Die SPÖ trennte sich daraufhin von ihrem Berater. Kanzler Christian Kern (SPÖ) räumte am Mittwoch einen “politischen Fehler” ein. Silberstein hatte die SPÖ-Wahlkampagne begleitet und laut SPÖ sozialwissenschaftliche Forschung im Bereich Meinungsumfragen betrieben.

(APA)