Ex-Präsident Lula an Ausreise aus Brasilien gehindert

Der wegen Korruption verurteilte brasilianische Ex-Präsident Luiz Inacio Lula da Silva ist am Donnerstag an der Ausreise aus Brasilien gehindert worden. Wie das Justizministerium mitteilte, wollte der Politiker zu einer Konferenz der Afrikanischen Union (AU) in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba reisen, doch sei angeordnet worden, ihm den Pass zu entziehen.

Ein Gericht hatte am Mittwoch die Verurteilung Lulas wegen Korruption bestätigt und das Strafmaß von neuneinhalb auf zwölf Jahre Haft erhöht. Die Entscheidung steht dem Ministerium zufolge allerdings in keinem Zusammenhang damit, sondern mit Korruptionsermittlungen in einem anderen Fall, wie die brasilianische Zeitung “Folha de S. Paulo” online berichtete.