Ex-Präsident George H.W. Bush verließ Intensivstation

George H.W. Bush ist wegen einer Lungenentzündung im Krankenhaus - © APA (AFP/Getty)

Der an einer Lungenentzündung erkrankte frühere US-Präsident George H.W. Bush hat die Intensivstation verlassen. Das teilten Ärzte des Krankenhauses in Houston (Texas) am Montag bei einer Pressekonferenz mit. Der Gesundheitszustand des Vaters des früheren Präsidenten George W. Bush habe sich stabilisiert.