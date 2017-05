Ex-Mitarbeiterin von Regisseur Serebrennikow unter Arrest

Die Frau soll bis Mitte Juli in Gewahrsam bleiben. Zuvor hatten Einsatzkräfte Serebrennikows Wohnung und sein Theater in Moskau durchsucht. Insgesamt geht es um die angebliche Zweckentfremdung von 200 Millionen Rubel (3,1 Millionen Euro) öffentlicher Gelder bei einem mehrjährigen Projekt. Serebrennikow gilt in dem Verfahren als Zeuge, er kam wieder frei. Er kritisierte die Vorwürfe als “monströse Ungerechtigkeit”.

Kritische russische Medien deuteten das Vorgehen der Staatsmacht als Druck auf den international renommierten, aber unbequemen Künstler. Andere Moskauer Theatermacher solidarisierten sich mit Serebrennikow.

(APA/dpa)