Ex-Klientin fordert von Anwalt 719.000 Euro

Klientin behauptet, Anwalt habe ihr nichts von privater Haftung gesagt. - © VOL.AT

Feldkirch – Das sei „der erstaunlichste Prozess“, an dem er in seiner 30-jährigen Berufskarriere beteiligt sei, sagte der beklagte Rechtsanwalt in der ersten Verhandlung. Für ihn ist unverständlich, dass seine ehemalige Mandantin ihn geklagt hat. Die frühere Geschäftsführerin eines Unternehmens fordert von ihm in dem anhängigen Zivilprozess am Landesgericht Feldkirch 719.000 Euro.