Ex-Judoka Seisenbacher in Kiew in Auslieferungshaft

Der Judo-Doppelolympiasieger Peter Seisenbacher, gegen den in Wien ein Strafverfahren wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Unmündigen anhängig ist, ist bereits am Mittwoch in Kiew in Auslieferungshaft genommen worden. Ein Bezirksgericht der ukrainischen Hauptstadt hat die Auslieferungshaft verhängt, teilte die Staatsanwaltschaft der Stadt Kiew am Donnerstag mit.