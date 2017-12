Ex-Hypo-Vorstand Tilo Berlin verbüßt Strafe mit Fußfessel

Der frühere Hypo-Vorstand Tilo Berlin hat seine Strafe wegen eines Vorzugsaktien-Deals aus dem Jahr 2006 angetreten. Er trägt nun eine Fußfessel, wie der ORF am Mittwoch berichtete. Harald Streicher, Sprecher der Justizanstalt Klagenfurt, bestätigte der APA, dass Berlin eine viermonatige Freiheitsstrafe in Form des überwachten Hausarrests verbüßt.

Auch bei Ex-Hypo-Vorstand Kulterer könnte sich demnächst in Sachen Strafvollzug etwas tun. Wie die “Kleine Zeitung” am Mittwoch online berichtete, hat er im Februar seine bisherige Haftstrafe zu zwei Drittel verbüßt und kann eine bedingte Entlassung beantragen. Eine Entscheidung trifft das Gericht, bestätigte Harald Streicher von der Justizanstalt Klagenfurt gegenüber der APA.

Allerdings gilt dies nur für den Fall, dass keine neue Haftstrafe dazu kommt. Es gibt noch mehrere offene Verfahren gegen Kulterer in Sachen Hypo. Etwa wurde er im November 2016 am Landesgericht Klagenfurt in der Causa “Skiper” zu vier Jahren und einem Monat verurteilt. Über den Fall entscheide demnächst der Oberste Gerichtshof, so Kulterer-Anwältin Ulrike Pöchinger.