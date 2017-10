Ex-Hurrikan “Ophelia” zieht weiter nach Schottland

Schottland, Wales und der Nordwesten Englands sind gewarnt - © APA (AFP)

Nach dem wohl heftigsten Sturm in Irland seit 50 Jahren kehrt das Land am Dienstag langsam in die Normalität zurück. Der irische Wetterdienst hob in der Nacht die rote Sturmwarnung auf. Die Schulen blieben nach Angaben des Bildungsministeriums zwar noch einen Tag geschlossen, die Universitäten sollten aber wieder öffnen. Busse und Züge sollten den Verkehr wieder aufnehmen.