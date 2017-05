Ex-GNTM-Kandidatin Sarina Nowak lässt die Hüllen fallen!

Die heute 24-jährige ist jetzt auch deutlich kurviger – und fühlt sich sichtlich wohl in ihrem sexy Körper, wie diese Bilder beweisen. Sarina Nowak belegte im Jahr 2009 bei Germany’s Next Topmodel den sechsten Rang. Die “dürren GNTM-Zeiten” (87-63-93) sind vorbei. Und das steht ihr sichtlich gut.

By @jesseherzog Ein Beitrag geteilt von SARINA NOWAK✨✨ (@sarina_nowak) am 12. Dez 2016 um 12:22 Uhr

Heute strebt die 23-Jährige als Curvy Model eine Karriere an und will hoch hinaus: So wie ihr großes Vorbild Ashley Graham möchte sie es das 1,74 Meter große Model einmal auf Cover der “Sports Illustrated” schaffen. Und wie man sehen kann, stehen die Chancen sicher gut.

Video: Sarina lässt die Hüllen fallen

photo by @megbatphoto hair by @vtgesther make-up by @nikkinouvelle Ein Beitrag geteilt von SARINA NOWAK✨✨ (@sarina_nowak) am 7. Mai 2017 um 11:51 Uhr