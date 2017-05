Ex-Freundin erstochen – Angeklagter: “Da bin ich auszuckt”

Der Angeklagte zeigte sich grundsätzlich geständig - © APA

Wegen Mordes hat sich ein 48 Jahre alter Wiener am Donnerstag vor einem Schwurgericht verantworten müssen. Der Mann hatte am 26. September 2016 in seiner Wohnung im Anton-Hölzl-Hof in Favoriten seine langjährige Lebensgefährtin getötet, nachdem diese sich zwei Wochen zuvor endgültig von ihm getrennt hatte.