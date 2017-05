Ex-FBI-Chef Comey will nicht vor Senatsausschuss aussagen

Comey will nicht aussagen - © APA (AFP)

Der frühere FBI-Direktor James Comey will nicht vor einem Senatsausschuss aussagen, der die umstrittenen Russland-Verbindungen im Umfeld von US-Präsident Donald Trump untersucht. Dies sagte der demokratische Senator Mark Warner am Freitag dem US-Sender MSNBC. Comey habe es abgelehnt, am Dienstag im Ausschuss auszusagen.