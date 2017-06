Ex-FBI-Chef Comey bezichtigte Trump-Regierung der Lüge

In Wahrheit hätten andere Motive eine Rolle gespielt, offenbar auch die Russland-Affäre, sagte er auf eine Frage des republikanischen Ausschussvorsitzenden Richard Burr. Comey führte an, dass ihn die von der Regierung vorgebrachten “wechselnden Erklärungen” für seine Entlassung “verwirrt und zunehmend in Sorge versetzt” hätten.

Der Präsident hatte als einen von mehreren Gründen auch die FBI-Ermittlungen zu möglichen illegalen Kontakten des Trump-Wahlkampfteams nach Moskau als Grund für Comeys Entlassung genannt. Trump habe ihn selbst sowie seine frühere Behörde “diffamiert”.

Diese Begründung sowie diverse Medienberichte über die Vorgeschichte von Comeys Rauswurf hatten in den vergangenen Wochen den Verdacht geschürt, dass sich Trump der Justizbehinderung schuldig gemacht haben könnte. Der frühere FBI-Direktor gab diesem Vorwurf neue Nahrung, indem er in einem langen schriftlichen Statement für den Ausschuss bestätigte, dass Trump ihn gebeten habe, die wegen der Russland-Affäre über seiner Präsidentschaft hängende “Wolke” zu vertreiben und die Ermittlungen gegen den zurückgetretenen Nationalen Sicherheitsberater Michael Flynn einzustellen.

Flynn gilt als Schlüsselfigur der Russland-Affäre. Er musste den Hut nehmen, weil er über seine Russland-Kontakte gelogen hatte.

Comeys Anhörung wurde live von mehreren großen US-Fernsehsendern übertragen. Mit allgemeiner Spannung wurde auch abgewartet, ob Trump noch während der Sitzung über den Kurzbotschaftendienst Twitter auf Comey reagieren würde.

Am Vortag hatte der Präsident seinen Privatanwalt Marc Kasowitz erklären lassen, er fühle sich durch die Aussage des Ex-FBI-Direktors “vollkommen und absolut bestätigt”: Trump sei selber nicht Gegenstand von Ermittlungen in der Russland-Affäre.

Tatsächlich hatte Comey laut seinem Bericht dem Präsidenten in den damaligen Gesprächen mitgeteilt, dass nicht gegen ihn persönlich ermittelt werde. Laut seiner Schilderung war es seinerzeit allerdings noch offen, ob dies im weiteren Verlauf der Ermittlungen so bleiben würde.

Der öffentliche Teil von Comeys Anhörung soll drei Stunden dauern. Danach soll die Sitzung hinter verschlossenen Türen fortgesetzt werden.

(APA/dpa/ag.)