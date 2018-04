Ex-dayli-Mitarbeiterinnen haben großteils wieder Jobs

Die von der dayli-Pleite 2013 betroffenen Frauen haben großteils wieder Jobs gefunden und sich oft verbessern können - nicht zuletzt dank ihrer Bereitschaft, sich weiterzubilden oder umschulen zu lassen. Zwei Drittel blieben im Handel, die übrigen wechselten v.a. in Pflegeberufe oder in die Gastronomie, ergab eine Umfrage im Rahmen einer von der Arbeiterkammer (AK) OÖ unterstützten Dissertation.

Österreichweit mehr als 3.400 Frauen haben 2013 durch die Pleite von dayli (vormals Schlecker) ihren Job verloren, fast die Hälfte war über 50 Jahre alt. Stephanie Neubauer geht in ihrer Dissertation an der sozial- und wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Graz der Frage nach, was aus den “dayli-Frauen” geworden ist. Sie hat Fragebögen an die ehemaligen Mitarbeiterinnen verschickt. Bei einem Rücklauf von 16,7 Prozent ist das Ergebnis – auch was die Zusammensetzung der Stichprobe betrifft – repräsentativ.