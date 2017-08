Ex-CIA-Agentin will Twitter kaufen und Trump verbannen

Wilson sammelte in einer Crowdfunding-Kampagne bis Mittwoch 6.000 Dollar (5.097,27 Euro). Die Ex-Agentin will eine Milliarde Dollar zusammenkriegen, um sich eine Mehrheitsbeteiligung an dem Kurzbotschaftendienst zu sichern. Anschließend will die ehemalige Undercover-Agentin Trumps Ausschluss von Twitter erwirken. Dass die Spendensammlung erfolgreich sein wird, ist allerdings unwahrscheinlich.

Plame Wilson erklärte, Trumps Tweets beschädigten das Land und brächten Menschen in Gefahr. Mit der Androhung eines Atomkriegs gegen Nordkorea treibe der Präsident dies auf die Spitze.

(APA/Ag.)