Ex-Bayern-Trainer Guardiola schaltet sich in Katalonien-Konflikt ein

Die spanische Zentralregierung, die mit der separatistischen Regionalregierung Kataloniens im Clinch liegt, wies die Worte des Katalanen am Mittwoch zurück. Regierungssprecher Íñigo Méndez de Vigo sagte, Guardiola kenne sich in der Politik nicht aus. “Das ist so, als würde ich über Nuklearphysik reden, wovon ich keine Ahnung habe”, sagte Méndez de Vigo in einem Interview des Radiosenders RNE.

Männern wird “aufrührerisches Verhalten” vorgeworfen

Auf Anordnung einer Richterin waren die Präsidenten der Bürgerinitiative Katalanische Nationalversammlung (ANC) und des Kulturvereins Omnium Cultural, Jordi Sànchez und Jordi Ciuxart, am Montag in Untersuchungshaft genommen worden. Den beiden Männern wird “aufrührerisches Verhalten” vorgeworfen.

Sànchez und Cuixart sollen unter anderem bei einer Demonstration die Teilnehmer dazu ermutigt haben, Beamte der staatlichen Polizeieinheit Guardia Civil einzukesseln. Rund 200 000 Menschen gingen am Dienstagabend in der katalanischen Hauptstadt Barcelona auf die Straße, um gegen die Inhaftierung zu protestieren.

(dpa)