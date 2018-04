Ewan McGregors Tochter posiert nackt im Playboy!

Die Tochter von Hollywood-Star Ewan McGregor hat sich jetzt für den Playboy ausgezogen. Die 22-Jährige veröffentlichte die Fotos am Wochenende in den sozialen Netzwerken.

Ewan McGregors Tochter Clara (22) posierte für den “Playboy”. Auf Instagram veröffentlichte sie jetzt ein paar Fotos. Darauf ist zu sehen, wie sich die Blondine nackt auf einem Bett räkelt. Auf einem anderen Foto posiert sie in einer engen gelben Korsage für die Fotografen.

Fußstapfen von Papa

Die 22-Jährige hat gerade ihren Abschluss an der NYU gemacht und jetzt möchte in die Fußstapfen ihres berühmten Vaters treten und Schauspielerin werden. Was Papa Ewan wohl zu den Fotos gesagt hat?