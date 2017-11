Bei der Jahreshauptversammlung von FFC fairvesta Vorderland wurde Ewald Bachmann zum neuen Obmann gewählt.

Am 17. Juni 2017 war es so weit. Das erste Mal seit 17 Jahren spielt wieder ein Vorarlberger Verein in der höchsten Spielklasse. 650 Fans unterstützten den FFC beim zweiten Relegationsspiel zum Aufstieg in die erste Bundesliga. Die Zielsetzung für die neue Saison war schnell klar: Rasch vom Abstiegsplatz absetzen und die Konzentration Richtung Mittelfeld legen. Den Nachwuchs weiter fördern, entsprechende Talente „bundesligareif“ machen und den Spielerinnen die dazugehörige Infrastruktur bieten. Nach der Herbstsaison in der ersten Liga ist der FFC fairvesta Vorderland das Überraschungsteam der Liga. Vom Abstiegsplatz ist man einige Punkte entfernt und lag sogar zeitweise auf den ausgezeichneten vierten Tabellenplatz. Die zweite und dritte Mannschaft reüsiert in der Vorarlbergliga und der Landesliga. Beide Teams halten sich jeweils ungeschlagen auf dem ersten Tabellenplatz ihrer Liga. Alles Zeichen, dass die Betreuung und die Trainings gut auf die Spielerinnen abgestimmt sind.