Orban will laut EVP-Kreisen offenbar einlenken

Ungarns Regierungschef Viktor Orban will laut EVP-Kreisen im Streit mit der EU-Kommission offenbar einlenken. Am Rande des Treffens der Europäischen Volkspartei (EVP) in Brüssel am Samstagvormittag hieß es, Orban habe zugesagt, die Forderungen Brüssels zu erfüllen. Vor allem geht es um die jüngste Auseinandersetzung über die Freiheit der Wissenschaft und die ungarischen Universitäten.