EVP-Fraktionschef Weber schlägt Flüchtlingskontingente vor

Der deutsche Europapolitiker Manfred Weber (CSU) will für die Aufnahme von Flüchtlingen in der Europäischen Union künftig nur noch begrenzte Kontingente. Den Vorschlag machte der Fraktionschef der Europäischen Volkspartei (EVP) im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Brüssel. Er unterstützt damit Vorschläge aus Österreich.