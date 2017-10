EVP-Fraktionschef warnt vor neuer Eurokrise wegen Katalonien

Die spanische Zentralregierung in Madrid und die Regionalregierung Kataloniens müssten “auf Basis der spanischen Gesetze” umgehend an den Verhandlungstisch, forderte Weber. Dafür müsse mehr Druck auf die katalonische Regionalregierung ausgeübt werden.

Die Regionalregierung in Barcelona hatte am vergangenen Sonntag ein Referendum über die Unabhängigkeit der wirtschaftsstarken nordostspanischen Region abhalten lassen, obwohl das Verfassungsgericht in Madrid dies verboten hatte. Dabei hatten nach Angaben aus Barcelona etwa 90 Prozent der Teilnehmer für eine Loslösung von Spanien gestimmt, doch gingen nur gut 40 Prozent der Stimmberechtigten zu den Urnen. Die Zentralregierung hatte mit aller Macht versucht, das Referendum zu verhindern, etwa durch das Schließen von Stimmlokalen, die Beschlagnahme von Informationsmaterial, Stimmzetteln und Urnen.

Die Zentralregierung lehnt Gespräche mit der Region über eine Entschärfung der Krise ab, solange die für Anfang kommender Woche geplante Ausrufung der Unabhängigkeit nicht absagt wird.

(APA/ag.)