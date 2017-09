Evertons Wayne Rooney wegen Trunkenheit am Steuer verhaftet

Wayne Rooney hat ein bisserl zu tief ins Glas geschaut - © APA (AFP)

Fußball-Star Wayne Rooney ist in der Nacht auf Freitag wegen Trunkenheit am Steuer verhaftet worden. Das bestätigte die örtliche Polizei von Cheshire am Freitag in einer Aussendung. Englands Rekord-Teamtorschütze war gegen zwei Uhr Ortszeit nahe Manchester alkoholisiert gestoppt und später gegen Kaution freigelassen worden. Rooney muss sich nun am 18. September vor einem Gericht verantworten.