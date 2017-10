Everton trennte sich von Trainer Ronald Koeman

Das 2:5 gegen Arsenal war Koemans letzter Auftritt - © APA (AFP)

Der englische Fußballclub Everton hat sich einen Tag nach dem 2:5 gegen Arsenal und dem Sturz auf einen Abstiegsplatz von Trainer Ronald Koeman getrennt. Das erklärte der Tabellen-18. am Montag in einer kurzen Mitteilung. Der Club aus Liverpool gewann in der Premier League nur zwei von neun Saisonspielen. Auch in der Europa League ist der Erfolg mit nur einem Punkt aus drei Spielen überschaubar.