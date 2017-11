Everton-Profi Niasse wegen "Schwalbe" zwei Spiele gesperrt

Englands Fußball-Verband (FA) hat am Mittwoch Everton-Profi Oumar Niasse wegen einer Schwalbe am vergangenen Samstag beim 2:2 gegen Crystal Palace nachträglich für zwei Partien gesperrt. Die FA sah es als erwiesen an, dass der senegalesische Stürmer bewusst ein Foul im Strafraum vorgetäuscht hat, um einen - danach verwandelten - Strafstoß zu schinden.

Niasse hingegen beteuerte, er habe “keinen Versuch der Täuschung unternommen”. Der 27-Jährige ist der erste Premier-League-Spieler, der wegen eines derartigen Vergehens pausieren muss. Die neue Regel, wonach Kicker wegen Elferschindens bestraft werden können, wurde im vergangenen Mai eingeführt.