Eversports sichert sich 5 Mio. Euro für die Zukunft des Sports

Eversports, die Sportplattform mit der Vision, allen Menschen den Zugang zum Sport jederzeit und überall zu ermöglichen, schloss eine 5 Millionen Euro Series A Finanzierungsrunde ab. Mit dem frischen Kapital will das Startup des ehemaligen Profi Volleyballspielers das Team verdoppeln und seine Position als Marktführer in der DACH-Region weiter ausbauen.

Lead-Investor Enern, die Co-Investoren Market One Capital, Russmedia und die bestehenden Investoren Point Nine, RTA Ventures und Gerbig Ventures glauben an die Vision von Eversports und investieren insgesamt 5 Millionen Euro in das rasant wachsende Startup. Ziel der Finanzierungsrunde ist es, unter anderem die Software für Studios und Sportstätten weiter zu verbessern und die Marktführerschaft im DACH-Raum zu stärken.

“Wir glauben, dass Eversports die Zukunft des Sports positiv beeinflusst und wollen langfristig Teil dieser großartigen Geschichte sein. Wir sind davon überzeugt, dass Eversports die besten Produkte auf dem Markt für Sportanbieter und Sportler hat und zu einem wegweisenden Unternehmen in dieser Branche werden wird”, so Pavel Mucha, Partner Enern.

100 verschiedene Sportarten Alleine im Laufe der letzten 12 Monate konnte Eversports die Zahl seiner Nutzer und Partner verdreifachen. Aufgrund dieses rasanten Wachstums ist Eversports zur größten Online-Buchungsplattform für Sportaktivitäten und zur meistgenutzten Software für Sportstätten und Studios im deutschsprachigen Raum geworden. So können Sportbegeisterte aktuell zwischen zehntausenden Aktivitäten in mehr als 100 Sportarten wählen.

“Ich freue mich, dass wir die eingeschlagene Strategie, in digitale Unternehmen zu investieren, erfolgreich umsetzen können. Mit Eversports haben wir uns an einem tollen, stark wachsenden Unternehmen beteiligt und unser Team arbeitet an weitere interessanten Investitionen”, so Russmedia-CEO Michael Tillian.

Eversports hilft Sportstätten-Betreibern ihren Verwaltungsaufwand erheblich zu reduzieren und somit wertvolle Zeit zu sparen, vor allem da die Software auch den aktuellen Registrierkassen- und Datenschutz-Vorschriften entspricht.

5 Mio. Euro Investment Die 5 Millionen Euro Investment werden hauptsächlich dazu eingesetzt, das Team mit sportbegeisterten Mitarbeitern weiter zu verstärken und auszubauen. Aktuell ist das Startup auf der Suche nach Marketing-Fachkräften und Software-Entwicklern in Wien, Sales-Mitarbeitern in München, Berlin und Köln sowie Account Managern in Köln.

“There is no “I” in Team – das ist einer unserer Grundwerte. Wenn ich auf unseren Erfolg zurückblicke, bin ich sehr stolz, ein Teil dieses großartigen Teams zu sein. Wir sind sehr dankbar für das Vertrauen aller Sportbegeisterten und Partner, die unsere Produkte jeden Tag verwenden. Wir sind glücklich, dass wir Investoren mit einer Hands-on-Mentalität gefunden haben, die unsere Vision teilen und freuen uns darauf, mit ihnen gemeinsam ein langfristig erfolgreiches Unternehmen aufzubauen”, so Hanno Lippitsch, CEO Eversports.

Eversports wurde 2013 von dem ehemaligen Volleyball-Nationalspieler Hanno Lippitsch und Emanuel Steininger in Wien gegründet und hat Hauptsitz in Wien mit zusätzlichen Büros in München, Köln, Berlin und Hamburg. Durch die Zusammenführung mit sportle.me sind deren Gründer Stefan Feier und Philipp Braunsberger ein Jahr später in das Management Team von Eversports eingestiegen.