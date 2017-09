Event mit familiärer Atmosphäre

Seit über 30 Jahren bildet der Lauf in der Hofsteiggemeinde einen Fixpunkt im breiten Aufgabengebiet des örtlichen Sportvereins, der in drei Sektoren gegliedert ist. In der Historie der Sportveranstaltung ist übrigens feststellbar, dass diese über drei Jahrzehnten immer ohne Pause zur Durchführung gelangte. „Unser Event ist familiär ausgerichtet. Jeder begeisterte Läufer findet hier seine passende Herausforderung“, erklärt Hauptorganisator Bruno Stadelmann (Sektion Leichtathletik), der seit dem Jahre 1999 selbst Rekordhalter (8 Km) ist. Der Dorflauf hat sich in der Szene, obwohl es zwischenzeitlich viele Großevents gibt, längst einen Namen gemacht. Ein weiteres Plus bringt Erich Eberle auf den Punkt: „Bei uns bekommt jeder Teilnehmer ein kleines Präsent“, so der Obmann des SV Buch.

Staffel zum Abschluss

Am 8. September gehen von 17 – 20 Uhr insgesamt 22 Bewerbe in den verschiedenen Alters- und Konditionsstufen über die Bühne. Auch einen eigenen Nordic Walking Bewerb haben die Organisatoren längst eingeplant. Die Kleinsten machen gleich zu Beginn (600 m) den Auftakt, ehe u.a. Schüler, Jugend und Jogger nachziehen werden. Die Königsklasse (8.000 m Distanz) startet um 19 Uhr. Danach bildet die achte Auflage des „Staffellaufs“ für Vereine und Firmen den Abschluss. Alle Infos auf www.svbuch.at. (mst)