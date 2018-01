Evangelischer Bischof Bünker ruft zu Menschlichkeit auf

Bischof Michael Bünker: "Wir brauchen mehr an Humanität"

Bischof Michael Bünker: "Wir brauchen mehr an Humanität" ©APA

Bischof Michael Bünker: "Wir brauchen mehr an Humanität" ©APA

Der evangelisch-lutherische Bischof Michael Bünker ruft in seiner Neujahrsansprache zu mehr Menschlichkeit auf. Laut dem Evangelischen Pressedienst (epd) erinnert er in seiner Rede auch an das dreifache Gedenken des Jahres 2018 - 100 Jahre Republik, 80 Jahre Anschluss und 70 Jahre Menschenrechte.

70 Jahre nach der Erklärung der Menschenrechte sei es wichtig zu fragen, was uns heute an Humanität und Menschlichkeit miteinander verbinde. Nach der Katastrophe des Ersten Weltkriegs wurde vor 100 Jahren die “demokratische Republik” Österreich gegründet, der bald die Diktatur des Ständestaates folgte. Vor 80 Jahren erfolgte dann der sogenannte Anschluss an das nationalsozialistische Deutschland mit Terror und Gewalt vor allem gegen die jüdische Bevölkerung. Die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts sei davon gekennzeichnet gewesen, dass Menschenleben wertlos sind und dass die Menschenwürde mit Füßen getreten wurde, erklärte der Bischof.

Für ein menschliches Leben brauche es Anerkennung und die Möglichkeit, die eigenen Begabungen einbringen zu können. Dies geschehe durch Bildung für alle, durch Wertschätzung und Akzeptanz, unabhängig von Religion, politischer Meinung oder Sprache. “Wir brauchen mehr an Humanität, wir brauchen Herzenswärme und Mitgefühl”, so Bünker.