Evaluierung stellt Familiengerichtshilfe gutes Zeugnis aus

Die Familiengerichtshilfe soll Trennungs-Verfahren beschleunigen und einvernehmliche Lösungen fördern. So können die Sozialarbeiter, Pädagogen und Psychologen etwa zu Beginn des Verfahrens beauftragt werden, ein “Clearing” durchzuführen, also im persönlichen Gespräch wesentliche Streitpunkte zu eruieren oder Wege einer gütlichen Einigung anzubahnen. Das Gericht kann die Familiengerichtshilfe aber auch damit beauftragen, spezielle Erhebungen als Entscheidungsgrundlage durchzuführen oder eine fachliche Stellungnahme zum Verfahrensgegenstand aus Sicht des Kindeswohls abzugeben. Mitarbeiter der Familiengerichtshilfe können vom Gericht außerdem als “Besuchsmittler” eingesetzt werden, die bei der Durchsetzung von Besuchskontakten unterstützen.

Nach einem Modellversuch steht die Familiengerichtshilfe seit Juli 2014 mit gut 250 Mitarbeitern an 19 Standorten den Bezirksgerichten flächendeckend zur Verfügung. Das entsprechende Familienrechtspaket wurde nun vom österreichischen Institut für Familienforschung an der Uni Wien evaluiert, die Ergebnisse wurden am heutigen Freitag dem Nationalrat übermittelt. Eingeflossen ist dabei auch eine aktuelle Rechnungshofprüfung.

Demnach erteilten die Gerichte 2015 bundesweit 4.162 Aufträge an die Familiengerichtshilfe. Etwa jeder zweite Auftrag (47 Prozent) war ein Clearing, bei etwa jedem dritten Auftrag (rund 31 Prozent) handelte es sich um die Erteilung einer fachlichen Stellungnahme. Spezifische Erhebungen und Besuchsmittlung wurden dagegen vergleichsweise selten beauftragt. Die durchschnittliche Erledigungsdauer lag bundesweit bei rund 2,3 Monaten.

Von den Richtern wird die Arbeit der Familiengerichtshilfe laut Evaluierungsbericht überwiegend positiv bewertet. Im Vorjahr forderten fast 98 Prozent der befragten Richter die Familiengerichtshilfe zur Unterstützung an. Ein Viertel der Befragten gab an, dieses Mittel in über der Hälfte der von ihnen verhandelten Verfahren genutzt zu haben.

Entgegen der Zielsetzung führten die Neuerungen des Familienrechts allerdings zu keiner Beschleunigung der Verfahren, schreiben die Forscher mit Verweis auf eine Auswertung der Statistiken. Dieser Befund stehe jedoch in teilweisem Widerspruch zur Wahrnehmung der Richter, die der Familiengerichtshilfe durchaus eine langfristig verfahrensbeschleunigende Wirkung zuschreiben. Dem von einigen Richtern wahrgenommenen erhöhten Aufwand würden die positiven Effekte der Familiengerichtshilfe im Bereich des Kindeswohls gegenübergestellt.

Knapp neun von zehn Befragten (86 Prozent) stellten außerdem fest, dass aufgrund der Mitwirkung der Familiengerichtshilfe richterliche Entscheidungen insgesamt nachhaltiger geworden und erzielte Lösungen für einige Jahre nicht mehr vor Gericht infrage gestellt würden. Die Erfolgsquote – also Einigungen oder außergerichtliche Lösungen – liege bei gut 75 Prozent, betonte Veronika Leibetseder, Leiterin der Familiengerichtshilfe Oberösterreich, im Gespräch mit Journalisten.

Justizminister Wolfgang Brandstetter (ÖVP) findet es deshalb auch gar nicht so schlimm, dass das Ziel, die Dauer der Verfahren zu verkürzen, noch nicht erreicht wurde – es gehe um die Qualität, betonte er. “Die Familiengerichtshilfe hat sich bewährt”, ist er überzeugt. Diese sei “eine gute Möglichkeit, mit Soft Skills statt nur mit harten Gerichtsurteilen Lösungen zu finden in einem höchst sensiblen zwischenmenschlichen Bereich”. Das Kindeswohl müsse immer im Mittelpunkt stehen.

Kritik will der Minister auch berücksichtigen, wie er versicherte. So denkt er etwa an eine Budgetaufstockung für die Justizbetreuungsagentur, um das Personal in der Familien- und Jugendgerichtshilfe zu stärken. “Es ist jeden Euro wert, den wir hier investieren.”

(APA)