Evakuierungen von Rebellenvierteln in Damaskus gehen weiter

Die syrische Führung hat die Evakuierung von Rebellenvierteln in der Hauptstadt Damaskus fortgesetzt. Nach Angaben der amtlichen Nachrichtenagentur SANA wurden insgesamt 664 Bewohner, darunter 103 Rebellen, am Freitag mit Bussen aus dem nordöstlichen Stadtteil Barzeh in die im Nordwesten gelegene Provinz Idlib gebracht.

Hunderte weitere Rebellen und Angehörige verließen das benachbarte Viertel Tishreen. Laut SANA wurden insgesamt 1246 Menschen nach Idlib gebracht, unter ihnen 718 Rebellen. Bereits am Montag hatten knapp tausend Rebellen und ihre Familien Barzeh verlassen. Die Evakuierung ist das Ergebnis monatelanger Verhandlungen, die neben Barzeh und Tishreen auch den seit Monaten hart umkämpften Stadtteil Qaboun einschließen. In Qaboun dauern die Verhandlungen an. Nach Angaben eines syrischen Militärvertreters weigern sich die Rebellen, nach Idlib zu gehen, stattdessen wollen sie sich in der Rebellenhochburg Ost-Ghuta bei Damaskus niederlassen. Seit der militärischen Intervention Russlands auf der Seite von Machthaber Bashar al-Assad im September geraten Assads bewaffnete Gegner in vielen ihrer Hochburgen in Bedrängnis. Inzwischen mussten sie viele Städte räumen, darunter Homs sowie die letzten von ihnen kontrollierten Viertel im Osten Aleppos. Die UNO bezeichnet die erzwungenen Evakuierungen als Zwangsumsiedlungen, die syrische Opposition stuft sie als Verbrechen gegen die Menschlichkeit ein. (APA/ag.)