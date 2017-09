Evakuierungen in Frankfurt und Koblenz wegen Bombenfunden

Bomben-Entschärfung in Frankfurt - © APA (dpa)

Mehr als 80.000 Menschen müssen in den deutschen Städten Frankfurt und Koblenz an diesem Wochenende ihre Wohnungen verlassen, weil in ihrer Nähe Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden wurden. In Frankfurt lief am Samstag mit gut 60.000 Betroffenen die größte Evakuierungsaktion in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland.