Eurowings-KV auf Zielgeraden

Im Ringen um einen Kollektivvertrag (KV) für das Bordpersonal der Lufthansa-Billigtochter Eurowings Europe jubelte die Gewerkschaft am Mittwoch über einen Durchbruch. Man habe ein "Eckpunktepapier für einen Eurowings-Kollektivvertrag unterzeichnet", teilte Johannes Schwarcz von der Gewerkschaft vida mit. Das Einstiegsgehalt für Flugbegleiter soll demnach auf 1.700 Euro angehoben werden soll.

Ohne Zulagen liegt dieses laut Gewerkschaft bisher bei unter 1.500 Euro brutto pro Monat. Damit der KV für die rund 400 Eurowings-Mitarbeiter in Österreich erstmals zustandekommt, müssen die Eurowings-Gremien das Papier noch absegnen. In vier Wochen soll der Vertrag stehen, momentan werde er “auf weißem Papier geschrieben”, so Schwarcz zur APA.