EUROSPAR Dornbirn-Schwefel spendet 2.300 Euro an Verein Sonnenblume

Im Jahr 1999 von der Abteilung für Kinder- und Jugendheilkunde im Krankenhaus Dornbirn gegründet, kümmert sich der Verein Sonnenblume seither um chronisch kranke Kinder und deren Familien. Um den Verein zu unterstützen, verkaufte das SPAR-Team rund um Marktleiter Matthias Winsauer selbstgemachten Kuchen und Kekse. Die engagierten SPAR-Mitarbeiterinnen Christine Mesaritsch, Nicole Plevnik und Sandra Ciccolella organisierten die Spendenaktion, während Tchibo den Kaffee zur Verfügung stellte. „Wir freuen uns, dass so viele unserer Kundinnen und Kunden mit dem Kauf der selbstgemachten Kuchen und Kekse die Spendenaktion unterstützt haben und wir einen so großen Betrag an den Verein Sonnenblume übergeben können“, so Marktleiter Matthias Winsauser. Mit diesem Geld kann der Verein Sonnenblume vielen Familien helfen und diese finanziell unterstützen.